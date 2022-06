Governo, Draghi per un’ora al Quirinale da Mattarella (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo il rientro anticipato dal vertice Nato di Madrid, questa mattina, a quanto apprende l’Adnkronos, è salito al Colle dove si è intattenuto a colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per circa un’ora. Dopo appuntamenti internazionali di rilievo, come il G7 e il vertice Nato, soprattutto in una fase internazionale delicata per la crisi ucraina, è normale che il presidente del Consiglio si rechi dal Capo dello Stato per riferire l’esito di summit così importanti. Tuttavia è probabile che nel colloquio siano stati affrontati anche temi di politica interna, dopo le ultime fibrillazioni all’interno della maggioranza di Governo, le tensioni tra Draghi e Giuseppe Conte. Ieri a parlare a lungo con il Capo dello Stato al ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Mariodopo il rientro anticipato dal vertice Nato di Madrid, questa mattina, a quanto apprende l’Adnkronos, è salito al Colle dove si è intattenuto a colloquio con il Presidente della Repubblica Sergioper circa. Dopo appuntamenti internazionali di rilievo, come il G7 e il vertice Nato, soprattutto in una fase internazionale delicata per la crisi ucraina, è normale che il presidente del Consiglio si rechi dal Capo dello Stato per riferire l’esito di summit così importanti. Tuttavia è probabile che nel colloquio siano stati affrontati anche temi di politica interna, dopo le ultime fibrillazioni all’interno della maggioranza di, le tensioni trae Giuseppe Conte. Ieri a parlare a lungo con il Capo dello Stato al ...

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Travaglio a La7: “Sta nel governo Draghi per vedersi distruggere ciò che ha fatto o ha voce in capitolo? Ma gl… - NicolaPorro : ??Ultima ora ?? #Conte conferma la rivelazione choc: '#Draghi ha chiesto a #Grillo di cacciarlo dal #M5S'. La rispost… - petergomezblog : Richieste a Grillo di rimuovere Conte dai 5s. Draghi corre ai ripari : “Ho parlato con Conte poco fa abbiamo cominc… - Fiorellissimo : RT @La7tv: #lariachetira @AnnaAscani: 'Se si toglie la fiducia a un governo di unità nazionale in un momento in cui la crisi energetica pes… - Noninfluente : RT @GuidoCrosetto: Il Governo Draghi non è un Governo politico. È il Governo del Presidente, costruito attorno ad alcune priorità (pandemia… -