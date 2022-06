Gli insulti choc alla deputata di Fdi: "Più ritardata dei tuoi genitori" (Di giovedì 30 giugno 2022) Continua l'ondata di odio contro chi si oppone a ius scholae e legalizzazione della cannabis. La deputata Augusta Montaruli nel mirino degli hater che non risparmiano neppure i genitori portatori di handicap: "Sei più ritardata di loro" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) Continua l'ondata di odio contro chi si oppone a ius scholae e legalizzazione della cannabis. LaAugusta Montaruli nel mirino degli hater che non risparmiano neppure iportatori di handicap: "Sei piùdi loro"

