Elisabetta Canalis dopo la strage in Texas: "Mia figlia non va più a scuola" (Di giovedì 30 giugno 2022) Elisabetta Canalis ha confidato le sue preoccupazioni di mamma dopo la sparatoria di Uvalde, in Texas: la showgirl vive negli Stati Uniti con il marito Brian Perri. Elisabetta Canalis ha confidato le sue preoccupazioni per la figlia dopo la sparatoria in Texas: in un'intervista al settimanale F, la showgirl ha rivelato che da quel giorno non ha più mandato la bimba a scuola. Elisabetta vive a Los Angeles con il marito, Brian Perri, medico chirurgo statunitense. Lo scorso maggio a Uvalde, in Texas, un ragazzo armato è entrato in una scuola e ha iniziato a sparare uccidendo 21 persone, di cui 19 erano bambini. Da quel giorno Elisabetta ...

