(Di giovedì 30 giugno 2022) “Non ho sentito, mentre ho sentitoieri e ci siamo scambiati dei. Non ho mai fatto leche mi sono state attribuite sui 5 stelle, io non entro nei partiti. Mi è estraneo e non capisco il motivo di tirarmi dentro. Dicono che ci sono…“. A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Mario, rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa dopo il Cdm. Il riferimento è alle parole di Domenico De Masi, secondo cuiavrebbe chiesto a Beppedi allontanare Giuseppedal M5s. “Credo che ancheabbia smentito” la ricostruzione, ha aggiunto. “Non ne ho mai chiesto la rimozione....

Pubblicità

Palazzo_Chigi : In diretta da Madrid, le dichiarazioni alla stampa del Presidente Draghi al #NATOSummit #MadridOTAN22 - pietroraffa : #Draghi definitivo sulla vicenda Grillo/Conte:'Non ho mai fatto quelle dichiarazioni. Dicono che ci sarebbero dei r… - davidallegranti : Draghi: 'Mai fatte queste dichiarazioni [su Conte]. Dicono che ci sono dei riscontri oggettivi? Beh, vediamoli. Non… - sissiisissi2 : RT @fattoquotidiano: Draghi: “Dichiarazioni su Conte a Grillo? Si parla di messaggi e riscontri oggettivi, vediamoli, li aspetto” https://t… - francotaratufo2 : Draghi: 'Io non ho mai fatto queste dichiarazioni' Ascoltate la #conferenzastampa (dura solo 34 minuti) soprattutto… -

Il premier: 'Non ho mai fatto leche mi sono state attribuite sui 5 stelle, io non entro nei ...'Mai fattoattribuitemi su M5s' Poi, sempre sulla questione del M5s, ha sottolineato: 'Non ho sentito Grillo, mentre ho sentito Conte ieri e ci siamo scambiati dei messaggi. Non ...Io non ho mai fatto queste dichiarazioni. Dicono che ci sarebbero 'riscontri oggettivi', vediamoli, li aspetto", le parole di Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte ...Il governo non cade, resta in piedi con il MoVimento Cinque Stelle. Mario Draghi lo ribadisce ai giornalisti riuniti in conferenza stampa dopo il ...