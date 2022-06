Crisi M5S: Conte ricevuto da Mattarella, la tensione con Draghi (Di giovedì 30 giugno 2022) Giuseppe Conte è stato ricevuto nella giornata di ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I Cinque Stelle smentiscono l’ipotesi di uscire dal Governo, ma lo stesso ex presidente del Consiglio ammette: “Trovo grave che un premier tecnico si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono“. Un clima decisamente teso quello che ha portato il presidente Mario Draghi a tornare da Madrid, dove si è tenuto il vertice Nato. La motivazione ufficiale è il Consiglio dei Ministri, caro bollette e assestamento di bilancio: ma non è ipotesi da escludere l’assicurazione di un dialogo con Conte. Salvini denuncia invece una “volgare provocazione della sinistra” l’approdo alla Camera dello Ius Scholae e la regolamentazione dell’auto-coltivazione di cannabis. “Il governo non rischia,” ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Giuseppeè statonella giornata di ieri dal Presidente della Repubblica Sergio. I Cinque Stelle smentiscono l’ipotesi di uscire dal Governo, ma lo stesso ex presidente del Consiglio ammette: “Trovo grave che un premier tecnico si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono“. Un clima decisamente teso quello che ha portato il presidente Marioa tornare da Madrid, dove si è tenuto il vertice Nato. La motivazione ufficiale è il Consiglio dei Ministri, caro bollette e assestamento di bilancio: ma non è ipotesi da escludere l’assicurazione di un dialogo con. Salvini denuncia invece una “volgare provocazione della sinistra” l’approdo alla Camera dello Ius Scholae e la regolamentazione dell’auto-coltivazione di cannabis. “Il governo non rischia,” ...

