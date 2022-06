Crisi in maggioranza, tra i due litiganti Salvini-Conte Di Maio attacca: «Spettacolo indecoroso: sterilizzeremo i loro colpi di testa» (Di giovedì 30 giugno 2022) Passa al contrattacco Luigi Di Maio proprio mentre nella maggioranza ribollono le tensioni da parte del suo ex Movimento e dall’alleato di governo leghista con cui i rapporti, sin dalla Crisi del 2019, sono sempre rimasti sotto lo zero. Nel mirino del ministro degli Esteri c’è innanzitutto il leader M5s Giuseppe Conte, sotto pressione dei parlamentari grillini perché lasci il governo e mantenga al massimo un appoggio esterno. E poi Matteo Salvini, che agita una Crisi di governo se gli altri partiti di maggioranza insisteranno nel portare avanti di Ddl su Ius Scholae e Cannabis. All’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Insieme per il futuro, il suo nuovo movimento, Di Maio ne approfitta e si inserisce tra i due litiganti: ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Passa al contrattacco Luigi Diproprio mentre nellaribollono le tensioni da parte del suo ex Movimento e dall’alleato di governo leghista con cui i rapporti, sin dalladel 2019, sono sempre rimasti sotto lo zero. Nel mirino del ministro degli Esteri c’è innanzitutto il leader M5s Giuseppe, sotto pressione dei parlamentari grillini perché lasci il governo e mantenga al massimo un appoggio esterno. E poi Matteo, che agita unadi governo se gli altri partiti diinsisteranno nel portare avanti di Ddl su Ius Scholae e Cannabis. All’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Insieme per il futuro, il suo nuovo movimento, Dine approfitta e si inserisce tra i due: ...

