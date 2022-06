CorSport e la VARivoluzione per la prossima stagione | meno interventi allo schermo e più decisioni in campo

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 giugno 2022) Il Corriere dello Sport parla di “” in stile Europa. Ci sarannoal Var e piùin, come succede nelle coppe europee. A Lissone ci sarà un nuovo responsabile, Gervasoni e i Video Match Officials passeranno da 4 a 12. “(ancorada Lissone (dove ci sarà un nuovo responsabile, emanazione diretta dello staff di Rocchi e non come accaduto lo scorso anno con Stagnoli), sempre più potere agli arbitri in, anche nelle situazioni-limite”. “L’altra grande novità riguarda il numero dei VMO (Video Match Officials): dai 4 VAR PRO dello scorso anno (Di Paolo, Mazzoleni, Banti e Nasca, in ordine di graduatoria) si passerà a 12, con Abbattista, Di Martino e – come detto – Marini più ...