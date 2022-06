Pubblicità

civitas_europea : “E mi raccomando, cchiù pilu pe’ tutti!” ?????? —- Colloqui benauguranti tra #Draghi ???? e il Primo Ministro #Albanese… - Billa42_ : Colloqui tra Iran e USA si concludono senza progressi - C_Gajewski : @GanzoSwan @GianniP23898215 @Emmacontroemma @MagnoniSilvia Giusto ieri pomeriggio un anestesista per due sale di ur… - SandraM0027 : @Viv_Dany @LuigiBosso96 @the_highsparrow @martinoloiacono Erano presenti al racconto di Grillo, che poteva benissim… - SVizzola : RT @AvvSoprusi: ??????++ULTIM'ORA++ SONO VENUTO IN POSSESSO DEI NASTRI DI REGISTRAZIONE CON I COLLOQUI TRA IL CEO DI UNA NOTA INDUSTRIA FARMAC… -

Calciomercato, incontro in programma a Torinola Juventus e il Psg: doppio colpo da chiudere per Cherubini con l'emissario di Campos Nelle ... come al centro dei possibili e quasi certi, ci ...Il francese è statoi protagonisti della cavalcata in Europa League dei tedeschi e per questo ... Neiper Frattesi si è toccato invece il nome di Ferrari col Sassuolo. Un giocatore elogiato ...Ma secondo il ministro britannico Putin non sarebbe il solo a soffrire di tale “disturbo”. Io penso certamente che la visione che il presidente Putin ha di se stesso sia condizionata da una sorta di s ...Il Dipartimento di Stato americano ha riferito che i nuovi colloqui tra Iran e USA per rilanciare l’accordo sul nucleare si sono conclusi senza progressi. I colloqui si sono svolti a Doha, la capitale ...