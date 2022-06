Bianca Balti si schiera per lo ius scholae | la top model | “Quando si parla di diritti è un’emergenza di tutti”

(Di giovedì 30 giugno 2022) Mentre alla Camera è stato deciso il rinvio per lo Ius, fortemente osteggiato dalla Lega, che chiede di bloccare l’Iter del disegno di legge inmento, personaggi del mondo dello spettacolo e Vip si mobilitano insieme ai cittadini perché la politica non neghi anche questo diritto ai figli di persone immigrate. Ius: la topin prima linea per il riconoscimento del diritto Il flashmob si chiamava “Italia, ti aspettiamo all’altare” e a organizzarlo era la Rete per la riforma della cittadinanza. Lo scorso 28 giugno, alla vigilia dell’approdo dello iusalla Camera – approdo che al momento si è rivelato fallimentare – nei pressi di Montecitorio a Roma è stato inscenato un matrimonio tra l’Italia e il milione e mezzo di ...

In prima fila, in veste di madrina, c'era. Che con un look rosa e parole di supporto , è scesa in piazza a protestare con uno stile impeccabile. 'I diritti sono fondamentali perché se i ...... simbolo delle aspettative di cambiamento in caso di approvazione della Riforma, alla presenza di testimoni come la modella e attivista, la designer Stella Jean e Alberto Guidetti (Bebo) ... Bianca Balti in caftano scende in piazza per la riforma di cittadinanza Capelli lunghi e leggerezza: come combinare le due cose e ottenere un taglio adatto alle calde giornate dell'estate 2022 Anche se l'impresa può sembrare ardua, una soluzione c'è ed è super fresca, ve ...Scende in piazza, con un look impeccabile, anche la modella Bianca Balti. Madrina del flash mob, si batte per lo Ius scholae con stile.