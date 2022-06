Anche Snapchat sta lanciando una versione Premium (Di giovedì 30 giugno 2022) In arrivo una versione Premium e a pagamento su Snapchat. Si chiamerà Snapchat plus e avrà il prezzo di 3,99 dollari al mese. Per ora è disponibile in Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, ma presto raggiungerà Anche gli altri Paesi. LEGGI Anche > In una chat Telegram si vendono a 1200 dollari i dati di milioni di italiani vaccinati? Attraverso questa nuova variante, sarà possibile cambiare l’icona dell’app, vedere chi ha aperto una storia e appuntare gli utenti nella cronologia della chat come “Migliori Amici”. «Oggi stiamo iniziando a lanciare Snapchat+, un insieme di funzionalità esclusive, sperimentali e pre-release disponibili per 3,99 dollari al mese. Questo abbonamento ci consentirà di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 giugno 2022) In arrivo unae a pagamento su. Si chiameràplus e avrà il prezzo di 3,99 dollari al mese. Per ora è disponibile in Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, ma presto raggiungeràgli altri Paesi. LEGGI> In una chat Telegram si vendono a 1200 dollari i dati di milioni di italiani vaccinati? Attraverso questa nuova variante, sarà possibile cambiare l’icona dell’app, vedere chi ha aperto una storia e appuntare gli utenti nella cronologia della chat come “Migliori Amici”. «Oggi stiamo iniziando a lanciare+, un insieme di funzionalità esclusive, sperimentali e pre-release disponibili per 3,99 dollari al mese. Questo abbonamento ci consentirà di ...

