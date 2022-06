(Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - La pasticceria Massaro a Palermo la conoscono tutti. L'imprenditore che la gestisce, Francesco Massaro, pure. Un po' perché per anni è stato cronista di punta del Giornale di Sicilia e un po' perché i suoi spaccati di 'vita da bar' - come semplificando si possono definire - hanno così tanto successo su Facebook che qualche tempo fa ne è stato tratto un libro. Ma soprattutto perché nella sua esperienza di giornalista-diventato-imprenditore, Massaro è stato più volte un testimone critico della difficoltà di fare impresa in una città come Palermo, dove dai tempi dei 'lavoratori socialmente utili' fino al reddito di cittadinanza, la sussistenza è stata il fondamento dell'economia. Il suo ultimo post ha sollevato un vespaio di polemiche perché racconta quanto sia complicato non solo trovare personale preparato, ma che abbia semplicementedi lavorare. E ...

Pubblicità

sulsitodisimone : Almanacco palermitano delle persone senza voglia di lavorare - Agenzia_Italia : Almanacco palermitano delle persone senza voglia di lavorare ?? -

AGI - Agenzia Italia

Lo stadio, inoltre, gli mette a disposizione ben 50.000 posti, anche se in uno stadio ... In effetti, il Palermo di Maurizio Zamparini (2002 - 2018),alla mano, è stato il più ...Lo stadio, inoltre, gli mette a disposizione ben 50.000 posti, anche se in uno stadio ... In effetti, il Palermo di Maurizio Zamparini (2002 - 2018),alla mano, è stato il più ... Almanacco palermitano delle persone senza voglia di lavorare C'è chi accetta di lavorare solo in nero perché così può continuare a prendere il reddito di cittadinanza e chi appena assunto si mette in malattia a tempo indeterminato. O ancora chi piange per un'oc ...