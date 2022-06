Alcuni falsi miti sulle auto elettriche (Di giovedì 30 giugno 2022) Circolano alcune condivisioni Facebook degne di un film fantascientifico catastrofista. Secondo queste narrazioni in un futuro non lontano, quando i motori a benzina spariranno e ci saranno solo auto elettriche, tutto il Mondo resterà paralizzato, perché le batterie delle vetture in coda si scaricheranno lungo le strade, paralizzando il traffico mondiale. «Nessun giornalista ne parla», per non parlare del problema dello smaltimento delle batterie e degli incendi. Le energie rinnovabili e l’avvento dei motori elettrici segneranno quindi la fine della nostra civiltà? Per chi ha fretta: Il problema della durata riguarda tanto le batterie nelle auto elettriche quanto i serbatoi di benzina nelle auto tradizionali. Vigili del fuoco e Società assicurative non considerano le auto ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Circolano alcune condivisioni Facebook degne di un film fantascientifico catastrofista. Secondo queste narrazioni in un futuro non lontano, quando i motori a benzina spariranno e ci saranno solo, tutto il Mondo resterà paralizzato, perché le batterie delle vetture in coda si scaricheranno lungo le strade, paralizzando il traffico mondiale. «Nessun giornalista ne parla», per non parlare del problema dello smaltimento delle batterie e degli incendi. Le energie rinnovabili e l’avvento dei motori elettrici segneranno quindi la fine della nostra civiltà? Per chi ha fretta: Il problema della durata riguarda tanto le batterie nellequanto i serbatoi di benzina nelletradizionali. Vigili del fuoco e Società assicurative non considerano le...

Pubblicità

Nemesi_Merlin : RT @roby_8386318: Trovare la truffa come scusa per eliminare il #superbonus110 è come togliere le pensioni di invalidità perché ci sono i f… - alkhimiyah : RT @r_f_dallara: Trovare la truffa come scusa per eliminare il #superbonus110 è come togliere le pensioni di invalidità perché ci sono i fa… - IlarioGobbi : Buongiorno a tutti, web-amici! In questa live di Google Webmasters, Eric Enge e Martin Splitt discutono su alcuni f… - adlucc : Alcuni video in rete hanno smentito ancora è clamorosamente la realtà distopica dei mass media, falsi da sempre!! S… - ZuzAntony : RT @MooveTaxxiTuTuT: Trovare la truffa come scusa per eliminare il #superbonus110 è come togliere le pensioni di invalidità perché ci sono… -