Torino, due richieste per Gemello (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo un anno da terzo portiere, con una sola presenza in campionato, in questa sessione di mercato Luca Gemello lascerà il Torino: la... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo un anno da terzo portiere, con una sola presenza in campionato, in questa sessione di mercato Lucalascerà il: la...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' allarme per le ondate di calore in Italia. Oggi su 27 città, 23 hanno il bollino arancione, due (Palermo e Perug… - sportli26181512 : Torino, due richieste per Gemello: Dopo un anno da terzo portiere, con una sola presenza in campionato, in questa s… - mocettast : RT @Vin_Spinola: @CottarelliCPI Ma per voi la priorità è realizzare una linea per arrivare in due ore da Torino a Lione che non serve a nes… - Oreo21Otta07 : RT @Alberto_Cirio: Un paziente di 56 anni è stato sottoposto all'ospedale Mauriziano di #Torino a un intervento che ha combinato per la pri… - SharonStyless : QUALCUNO CHE DA TORINO TORNA IN MACCHINA E ABBIA DUE POSTI IN PIÙ?? -