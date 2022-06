Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPAL - Tacopina: 'Giuseppe Rossi è nel mio cuore, ma la riconferma dipende dalle sue condizioni fisiche' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPAL - Tacopina: 'Giuseppe Rossi è nel mio cuore, ma la riconferma dipende dalle sue condizioni fisiche' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPAL - Tacopina: 'Giuseppe Rossi è nel mio cuore, ma la riconferma dipende dalle sue condizioni fisiche' - apetrazzuolo : SPAL - Tacopina: 'Giuseppe Rossi è nel mio cuore, ma la riconferma dipende dalle sue condizioni fisiche' - napolimagazine : SPAL - Tacopina: 'Giuseppe Rossi è nel mio cuore, ma la riconferma dipende dalle sue condizioni fisiche' -

ItaSportPress

Per il ruolo di dg è tutto da valutare ma sembra lontana l'ipotesi che l'advisor Dante Scibilia possa far parte del progetto in forma diretta visto che è impegnato anche con ladi Joe. ...Il presidente dellaJoeal Corriere dello Sport non si è sbilanciato sul futuro di Giuseppe Rossi: "Sarei felice di averlo con noi perché porta qualità e tanta esperienza in campo e fuori, ma dipende dalle ... Spal, Tacopina porta i ragazzi in Australia Al via la prima esperienza internazionale di SPAL che dal 4 al 12 luglio sarà in Australia con i propri tecnici per dar vita a 3 camp organizzati in collaborazione con Australasian Soccer Academy ...L’olandese ha costanza e sostanza: una prima punta abile dentro l’area. In arrivo anche Rabbi e Rauti in rampa di lancio. È la loro occasione ...