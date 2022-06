Sonia Bruganelli all’attacco | “Non ho bisogno dell’approvazione altrui”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Fresca di riconferma per il Grande Fratello Vip 7,ha deciso di non aver peli sulla lingua proprio su tutto. Così in una lunga intervista si è lasciata andare a commenti tranciati sul politically correct, il mondo degli influencer e la sua vita professionale. Scopriamo che cosa ha detto.senza freni: “Io rispetto ad altri personaggi sono libera di dire quel che penso” La moglie di Paolo Bonolis è stata intervistata da Leggo e non le ha mandate a dire. Lei, che dell’attributo “moglie di” si è liberata fin da subito, ha raccontato di come oggi si viva in un’ipocrisia dilagante, sotto la “dittatura del politically correct”. Imprenditrice, 48 anni, è stata recentemente al centro dell’attenzione mediatica per il rinnovo al Grande Fratello Vip 7, dove svolgerà il ruolo di opinionista per ...

