Parigi salva i terroristi rossi, Italia umiliata. "Vergogna e schifo", Salvini bombarda (Di mercoledì 29 giugno 2022) Uno schiaffo all'Italia. Un favore ai terroristi dalla Francia. La Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello di Parigi ha infatti negato l'estradizione richiesta dal nostro Paese per i 10 ex terroristi rossi arrestati nell'ambito dell'operazione "Ombre rosse" nell'aprile 2021. Tra questi l'ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, condannato in Italia come uno dei mandanti dell'omicidio del commissario Calabresi. Le domande di estradizioni riguardano inoltre gli ex brigatisti rossi Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Maurizio Di Marzio, Enzo Calvitti. E ancora, nell'elenco figurano l'ex militante di Autonomia Operaia Raffaele Ventura; l'ex militante dei Proletari armati Luigi Bergamin; l'ex membro dei Nuclei ...

