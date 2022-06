Ode a Gabriele D' Annunzio

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 29 giugno 2022), divino, vate e patrono di noi edonisti, proteggimi dagli avanguardisti del dispiacere, dagli architetti punitivi come quelli con cui ho dibattuto sotto le tue finestre l’altro giorno al Vittoriale (per GardaLo!, il festival del Garda Lombardo): l’accanito architetto collettivista Gianni Biondillo (“Milano è troppo legata alla mobilità privata!”) e lo spietato architetto collettivista Italo Rota (“Bisogna consumare meno energia! Bisogna rinunciare a delle libertà!”). Per costoro, insigni esponenti di una categoria professionale conformista quasi per definizione, la libertà è obsoleta e se ami la libertà sei vecchio e devi prendere esempio, anzi ordini, dai giovani, che sempre secondo loro sarebbero una compatta falange di fanatici, di fanatici ambientalisti per la precisione, miliziani che non daranno tregua finché non avranno ...