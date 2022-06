L’app Discovery+ arriva su Sky Q gratis: ecco tutti i dettagli (Di mercoledì 29 giugno 2022) arriva un nuovo vantaggioso accordo commerciale tra Sky Q e Warner Bros. Discovery. La loro partnership pluriennale si rinnova con una nuova imperdibile opportunità per tutti gli abbonati Sky. Scopriamo di che si tratta. Scopri il catalogo di Sky abbonandoti a prezzi vantaggiosi. Avrai a disposizione tantissime serie tv, show come Pechino Express e tanti film Il nuovo accordo tra Sky Q e Warner Bros Discovery: ecco di che cosa si tratta Da domani 30 giugno L’app Discovery+ arriva su Sky Q, in aggiunta ai canali free e pay – Discovery Channel, Eurosport 1, Eurosport 2 – e ai contenuti on demand del gruppo Warner Bros. Discovery già presenti sulla piattaforma Sky. Sky Q si conferma così un punto di riferimento fondamentale per chi voglia vedere in unico luogo i contenuti Sky ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 giugno 2022)un nuovo vantaggioso accordo commerciale tra Sky Q e Warner Bros. Discovery. La loro partnership pluriennale si rinnova con una nuova imperdibile opportunità pergli abbonati Sky. Scopriamo di che si tratta. Scopri il catalogo di Sky abbonandoti a prezzi vantaggiosi. Avrai a disposizione tantissime serie tv, show come Pechino Express e tanti film Il nuovo accordo tra Sky Q e Warner Bros Discovery:di che cosa si tratta Da domani 30 giugnosu Sky Q, in aggiunta ai canali free e pay – Discovery Channel, Eurosport 1, Eurosport 2 – e ai contenuti on demand del gruppo Warner Bros. Discovery già presenti sulla piattaforma Sky. Sky Q si conferma così un punto di riferimento fondamentale per chi voglia vedere in unico luogo i contenuti Sky ...

