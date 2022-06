L' amore intreccia vita e morte di La Capria e Del Vecchio

AngelaChiorazz1 : @riggio_carla È una storia bellissima che si intreccia in varie storie, c'è di tutto, amore, speranza, tradimento,… -

Libreriamo

Unricambiato, che resta dentro di me. È il motivo per cui ho detto subito sì a Càtera, la ... Ed è in quel periodo che sila mia vita con quella delle "Saladino", che sono esattamente ...... Camilla Falsini, Riccardo Guasco e Irene Rinaldi , un messaggio diuniversale in cui le ... La mostra, chediverse urgenze dell'attualità, si svolge nella giornata del 30 giugno 2022 ... “Gay Pride”, la poesia di Franco Buffoni che celebra l'amore Le mogli dell'imprenditore hanno lavorato in azienda e contribuito alla sua fortuna. Le donne dello scrittore sono nei suoi romanzi. Entrambi hanno pasticciato e osato. Con una fiducia che non può non ...Il 28 giugno si celebra in tutto il mondo la “Giornata dell’orgoglio LGBTQIA+. Per l’occasione, vi proponiamo “Gay Pride”, una poesia di Franco Buffoni che celebra la bellezza dell’amore.