Karagumruk, colpo italiano per Pirlo: arriva Ricci dal Frosinone. I dettagli

Primo rinforzo a tinte azzurre per il Karagumruk di Pirlo: dal Frosinone è pronto a sbarcare in Turchia il centrocampista Ricci Andrea Pirlo e il suo Karagumruk stanno per mettere a segno il primo colpo a tinte azzurre. Matteo Ricci, infatti, sarà un nuovo calciatore del club turco. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il centrocampista volerà in Turchia dall'ex tecnico della Juventus: accordo tra il Karagumruk e il Frosinone sulla base del prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

