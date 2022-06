Giochi del Mediterraneo, lotta: Conyedo è argento nei 125 kg (Di mercoledì 29 giugno 2022) Orano – Giornata di finali per la lotta libera e di semifinali per la femminile quella di ieri ai Giochi del Mediterraneo, con 2 medaglie conquistate, l’argento di Abraham Conyedo e il bronzo di Morris Studd, e con 3 finali da disputare per Enrica Rinaldi, d’oro, e per Dalma Caneva e Emanuela Liuzzi, di bronzo. Abraham Conyedo, nella sua nuova categoria dei 125 kg, ha affrontato la finale per l’oro dopo il perfetto percorso di ieri. Sconfitto dal serbo Nurasulov per 8-1, Conyedo, arrivato in finale leggermente dolorante, si è messo al collo un grande argento che porta l’Italia della lotta a quota 3 medaglie. Nella prima finalina, Obispado Morris ha nettamente battuto l’avversario francese Damour e si è messo il bronzo dei 57 kg al ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 giugno 2022) Orano – Giornata di finali per lalibera e di semifinali per la femminile quella di ieri aidel, con 2 medaglie conquistate, l’di Abrahame il bronzo di Morris Studd, e con 3 finali da disputare per Enrica Rinaldi, d’oro, e per Dalma Caneva e Emanuela Liuzzi, di bronzo. Abraham, nella sua nuova categoria dei 125 kg, ha affrontato la finale per l’oro dopo il perfetto percorso di ieri. Sconfitto dal serbo Nurasulov per 8-1,, arrivato in finale leggermente dolorante, si è messo al collo un grandeche porta l’Italia dellaa quota 3 medaglie. Nella prima finalina, Obispado Morris ha nettamente battuto l’avversario francese Damour e si è messo il bronzo dei 57 kg al ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : MERAVIGLIOSE! ?????? Martina Maggio ORO, Asia D'Amato ARGENTO, tripudio #ItaliaTeam nell'All around ai Giochi del Med… - sscnapoli : 4 giocatori del Napoli + tanti regali: cosa succede? Tanto divertimento, giochi ed esclusive… #ForzaNapoliSempre - Coninews : Martina e Asia, oro e argento nell’All around! ?????? A domani per un’intensa giornata di gare ai Giochi del Mediterr… - nando_finizio : RT @federvela: Oggi la seconda giornata di regate ai Giochi del Mediterraneo di Orano, in Algeria ? Cambiano radicalmente le condizioni a… - ailinon80 : RT @Coninews: Che mercoledì ci aspetta! Non facciamo mancare il nostro sostegno agli atleti #ItaliaTeam in gara ai Giochi del Mediterraneo… -