GF | Ambra Lombardo shock su Kiko Nalli | “Mi ha chiamata anche prima delle nozze”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) A far discutere in queste ore sui social è una risposta data daa un follower che le chiedeva come mai fosse finito l’amore con l’ex Kikò, conosciuto quando entrambi hanno fatto il Grande Fratello di Barbara D’Urso., che ha da poco sposato il compagno Lorenzo e per lui si è trasferita a Los Angeles, ha dichiarato: “Un amore nato e morto perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato”. Ma sono state le parole cheLombardi ha aggiunto dopo a creare il panico. “se non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scrittomie” ha detto la bellissima professoressa siciliana. Per il momento, Kikònon ha commentato il post, ma c’è da aspettarsi un suo ...

Pubblicità

telodogratis : Kikò Nalli fa chiarezza su Ambra Lombardo:”Perché l’ho contattata prima delle nozze” - infoitcultura : Ambra Lombardo: “Kikò mi ha sempre cercata, anche prima delle nozze” - infoitcultura : Ambra Lombardo parla di Kikò Nalli: 'Mi ha cercata prima delle nozze' - infoitcultura : Ambra Lombardo sbugiarda Kikò Nalli: cosa ha fatto prima delle nozze - infoitcultura : Ambra Lombardo dopo il matrimonio: Kikò Nalli mi ha scritto prima che sposassi Lorenzo -

L'ex gieffino decide di rispondere alle accuse della sua ex e chiarisce, una volta per tutte, i motivi per cui avrebbe scritto adprima del ...Lo scorso 18 giugno, con una cerimonia fiabesca a Noto,è convolata a nozze con l'imprenditore Lorenzo Cascino. Il giorno successivo, con un post Instagram, Chicco 'Kikò' Nalli, ex della professoressa siciliana (i due vissero una love story ...La reazione di Kiko Nalli a quell'affermazione della sua ex Ambra Lombardo riportata da tutti in modo distorto ...L'ex gieffino decide di rispondere alle accuse della sua ex e chiarisce, una volta per tutte, i motivi per cui avrebbe scritto ad Ambra prima del matrimonio ...