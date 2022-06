“Gesto grave | sono sconcertato” Il passo falso di Draghi fa indiavolare Conte

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Giuseppesi leva un macigno nella scarpa. L'ex presidente del Consiglio è rimasto basito nell'apprendere delle telefonate di Marioa Beppe Grillo, che, secondo la ricostruzione del sociologo Domenico De Masi, erano indirizzato a far rimuovere l'avvocato da leader del Movimento 5 Stelle. “Grillo mi aveva riferito di queste telefonate, noi siamo una comunità e lavoriamo insieme, quindi ero stato informato. Lo trovo semplicemente, che un premier tecnico, che ha avuto da noi sin dall'inizio l'investitura per formare un governo di unità nazionale, si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono peraltro. Vorrei ricordare che noi sin qui abbiamo sempre sostenuto il governo con lealtà e correttezza, non nascondendo i passaggi difficili che ci procurano sofferenza.rimasto ...

Poi a chi gli chiede se siache Draghi parli male di Conte, da dietro il finestrino della macchina fa uncon la mano come a dire "ma che state dicendo...". Ora Grillo ha in programma di ...