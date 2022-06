Con 40 gradi la frutta si ustiona | raccolti giù del 15%

Leggi su agi

(Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI - Dalle ciliegie alle pere, dalle albicocche alle angurie, il caldo torrido con temperature oltre i 40e un vento rovente che sembra uscire da un gigantesco asciugacapelli sta bruciando lasugli alberi con perdite fino al 15%. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della bolla di calore che sta avvolgendo l'Italia con bollino rosso per 19 città, mentre la siccità assedia i campi. Uno scenario drammatico che coinvolge diverse parti del territorio nazionale da nord a sud con danni alle ciliegie in Puglia ed Emilia Romagna, angurie e meloni e scottati dal caldo in Veneto, pere e albicocche rovinate nel Ferrarese, barbatelle bruciate che perdono le foglie nei vigneti toscani attorno a Firenze, pesche soffocate dalla calura che cadono dai rami prima di riuscire a svilupparsi completamente e giovani ulivi in stress ...