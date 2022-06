Chiama i Carabinieri: “Ci sono i ladri in casa”, invece era la moglie con l’amante (Di mercoledì 29 giugno 2022) I vicini lo avevano telefonato per avvisarlo che qualcuno si era introdotto in casa sua a notte fonda forse per un furto. Per questo motivo un operaio di Ceccano, provincia di Frosinone, ha Chiamato i Carabinieri, ma al piano superiore della sua villetta, al momento disabitato, non c’erano i ladri, bensì la moglie con l’amante. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 29 giugno 2022) I vicini lo avevano telefonato per avvisarlo che qualcuno si era introdotto insua a notte fonda forse per un furto. Per questo motivo un operaio di Ceccano, provincia di Frosinone, hato i, ma al piano superiore della sua villetta, al momento disabitato, non c’erano i, bensì lacon. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

fattoquotidiano : Frosinone, chiama i Carabinieri segnalando un uomo in casa: scopre la moglie con l’amante - serenel14278447 : RT @fattoquotidiano: Frosinone, chiama i Carabinieri segnalando un uomo in casa: scopre la moglie con l’amante - infoitinterno : Chiama i carabinieri: Ci sono ladri. Ma è la moglie con l'amante che fugge nudo dalla finestra - infoitinterno : Frosinone, chiama i Carabinieri segnalando un uomo in casa: scopre la moglie con l’amante - MariaCr60576253 : RT @fattoquotidiano: Frosinone, chiama i Carabinieri segnalando un uomo in casa: scopre la moglie con l’amante -