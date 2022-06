Blink 182, Travis Barker ricoverato d’urgenza in ospedale. L’appello disperato della figlia: “Per favore mandateci le vostre preghiere” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Questa notte dagli Usa è arrivata una notizia che lascia con il fiato sospeso tutti i fan dei Blink 182. Il batterista del gruppo, Travis Barker, è stato accompagnato in una clinica dalla moglie Kourtney Kardashian. Una volta che il musicista è stato sottoposto a una prima visita, si è deciso di trasferirlo d’urgenza in ambulanza allo Studio Medico Cedars-Sinai. Durante il trasferimento, la moglie ha deciso di seguire Barker salendo con lui in ambulanza. In queste ore sui social sono apparsi alcuni appelli. Sull’account di Travis è stato pubblicato un tweet di appena due parole, molto forti: “Dio salvami”. Non è chiaro se il batterista faccia riferimento alla situazione ospedaliera oppure al brano omonimo di Machine Gun Kelly, tratto dall’album Mainstream Sellout, prodotto dal membro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Questa notte dagli Usa è arrivata una notizia che lascia con il fiato sospeso tutti i fan dei182. Il batterista del gruppo,, è stato accompagnato in una clinica dalla moglie Kourtney Kardashian. Una volta che il musicista è stato sottoposto a una prima visita, si è deciso di trasferirloin ambulanza allo Studio Medico Cedars-Sinai. Durante il trasferimento, la moglie ha deciso di seguiresalendo con lui in ambulanza. In queste ore sui social sono apparsi alcuni appelli. Sull’account diè stato pubblicato un tweet di appena due parole, molto forti: “Dio salvami”. Non è chiaro se il batterista faccia riferimento alla situazione ospedaliera oppure al brano omonimo di Machine Gun Kelly, tratto dall’album Mainstream Sellout, prodotto dal membro ...

