Accordo Sky-Warner Bros: l’app discovery+ sbarca su Sky Q (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sky e Warner Bros. Discovery hanno annunciato un nuovo Accordo che rafforza la loro partnership pluriennale e porta da domani 30 giugno l’app discovery+ su Sky Q, in aggiunta ai canali free e pay – Discovery Channel, Eurosport 1, Eurosport 2 – e ai contenuti on demand del gruppo Warner Bros. Discovery già presenti sulla Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sky e. Discovery hanno annunciato un nuovoche rafforza la loro partnership pluriennale e porta da domani 30 giugnosu Sky Q, in aggiunta ai canali free e pay – Discovery Channel, Eurosport 1, Eurosport 2 – e ai contenuti on demand del gruppo. Discovery già presenti sulla Calcio e Finanza.

