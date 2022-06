A Paestum e Velia la rassegna “Musica&Parole” con Vecchioni | Caposella e tanti altri

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Il Parco Archeologico di, siti UNESCO dal 1998, si prepara a riaprire le porte delle due aree archeologiche in orario serale, nell’ambito del Piano di valorizzazione 2022 del Ministero della Cultura. In programma spettacoli, concerti, visite guidate. Fiore all’occhiello della programmazione 2022 è la‘Musica&Parole 2022’ in calendario dal 22 luglio al 20 agosto. La, giunta alla terza edizione, vedrà alternarsi ae aotto grandi eventi live. Un ‘canovaccio musicale’ di grande rilievo artistico e il ritorno di famosi musicisti farà da colonna sonora alle notti campane. Nell’ambito delle altre aperture straordinarie serali previste nei due siti, il 24 luglio a ...