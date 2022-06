A Ferrara va in scena Don Giovanni: sul palco attori giovanissimi scelti tra 350 con un contest (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ferrara, Don Giovanni (Magiera) – Venerdì 1 luglio, con una replica domenica 3, il Teatro Comunale di Ferrara mette in scena Don Giovanni, il dramma giocoso di Lorenzo da Ponte e Wolfgang Amadé Mozart rappresentato la prima volta a Praga nel 1787. L’allestimento ferrarese, realizzato in collaborazione con la Korea Foundation Daegu Opera House, è invero particolare: gli interpreti, tutti giovani, anzi giovanissimi, sono stati individuati dopo un’audizione alla quale hanno partecipato 350 aspiranti provenienti da varie parti del pianeta; oltre l’Italia, Spagna, Turchia, Russia, Cile, Corea, Giappone. A valutare questi talenti, assieme al direttore artistico Marcello Corvino, è stato Leone Magiera, presidente onorario del teatro, direttore d’orchestra e pianista di fama, celebre nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022), Don(Magiera) – Venerdì 1 luglio, con una replica domenica 3, il Teatro Comunale dimette inDon, il dramma giocoso di Lorenzo da Ponte e Wolfgang Amadé Mozart rappresentato la prima volta a Praga nel 1787. L’allestimento ferrarese, realizzato in collaborazione con la Korea Foundation Daegu Opera House, è invero particolare: gli interpreti, tutti giovani, anzi, sono stati individuati dopo un’audizione alla quale hanno partecipato 350 aspiranti provenienti da varie parti del pianeta; oltre l’Italia, Spagna, Turchia, Russia, Cile, Corea, Giappone. A valutare questi talenti, assieme al direttore artistico Marcello Corvino, è stato Leone Magiera, presidente onorario del teatro, direttore d’orchestra e pianista di fama, celebre nel ...

Graziel69066979 : RT @ilfattoblog: Non resterà un caso isolato: la direzione artistica intende produrre annualmente un’opera con giovani artisti #ferrara #d… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Non resterà un caso isolato: la direzione artistica intende produrre annualmente un’opera con giovani artisti #ferrara #d… - ilfattoblog : A Ferrara va in scena Don Giovanni: sul palco attori giovanissimi scelti tra 350 con un contest - ilfattoblog : Non resterà un caso isolato: la direzione artistica intende produrre annualmente un’opera con giovani artisti… - ginugiola : RT @nuovaferrara: Notte rosa, le stelle in scena a Nazioni. Ma a festeggiare sarà l’intera riviera. Lamborghini e The Kolors spettacoli clo… -