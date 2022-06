Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2022 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 28 GIUGNOORE 08:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E BUFALOTTA E PIU AVANTI TRA BOCCEA E OSTIENSE CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A 24, IN DIRAZIONE CENTRO, TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST CODE ANCHE SULLAFIUMICINO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASALAZZARA E POMEZIA IN DIREZIONEAD ANZIO SEGNALIAMO UN INCIDENTE SU VIA CASAL DI CALUDIA DA VIA PALERMO A VIA RINASCIMENTO NEI DUE SENSI IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL SERVIZIO ...