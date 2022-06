Ucraina, gli atleti giovanili della Dinamo Kiev ospiti a L’Aquila. Biondi: «Sostegno a chi fugge dalla guerra» (Di martedì 28 giugno 2022) Sono giunti questa mattina a L’Aquila gli atleti, gli allenatori e gli accompagnatori delle formazioni giovanili della squadra di calcio della Dinamo Kiev, venticinque persone in tutto, che nel capoluogo abruzzese hanno trovato un luogo sicuro dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. L’Aquila accoglie i giocatori della Dinamo Kiev Ad accoglierli il sindaco, Pierluigi Biondi, che li ha salutati negli alloggi del progetto Case di Roio (realizzati dopo il sisma del 2009 per ospitare gli sfollati del terremoto) che il Comune ha concesso per fornire ospitalità a giocatori e staff tecnico, mentre le società sportive ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 giugno 2022) Sono giunti questa mattina agli, gli allenatori e gli accompagnatori delle formazionisquadra di calcio, venticinque persone in tutto, che nel capoluogo abruzzese hanno trovato un luogo sicuro dopo lo scoppioinaccoglie i giocatoriAd accoglierli il sindaco, Pierluigi, che li ha salutati negli alloggi del progetto Case di Roio (realizzati dopo il sisma del 2009 per ospitare gli sfollati del terremoto) che il Comune ha concesso per fornire ospitalità a giocatori e staff tecnico, mentre le società sportive ...

Pubblicità

UKRinIT : Il Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy: “Gli occupanti hanno sparato razzi contro il centro commerciale, dove… - GiovaQuez : In Ucraina c'è un 'conflitto per procura la cui posta in gioco è il nuovo ordine mondiale'. Gli Usa non mollano per… - matteorenzi : Sono contento per gli esiti del consiglio europeo sulla richiesta di Ucraina e Moldavia. Ma attenzione: se l’Unione… - dok2172 : RT @flayawa: La Russia vincerà il conflitto, l’Ucraina ne uscirà a pezzi, l’Unione Europea e gli Stati Uniti verranno isolati dal nuovo ass… - Eddy6404 : RT @Cambiacasacca: Gli amici guerrafondai dovrebbero aver imparato che gli attacchi ai civili con migliaia di morti di cui dà notizia l'ucr… -