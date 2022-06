Traffico Roma del 28-06-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedalla redazione Buongiorno ben Trovati al microfono Sonia cerquetani incidente con code sulla Salaria altezza diramazionenord versole code partono da Monterotondo Scalo incidente e poi sulla Cassia nei pressi di via di Grottarossa sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata interna tra la Casilina e Laurentina e poi in carreggiata esterna tra laFiumicino e Laurentina nulla da segnalare sulla tangenziale est e sul percorso Urbano della A24 per Teramo in zona Ponte Galeria attenzione possibili rallentamenti durante la giornata in via Portuense per l’arrivo e poi per il deflusso di partecipanti a due concorsi pubblici presso la fiera dima per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...