Scherma, dopo gli Europei ecco il Mondiale: i convocati azzurri (Di martedì 28 giugno 2022) Roma – Archiviati con un bottino record di 14 medaglie – di cui 4 d’oro – e la vittoria nel Medagliere per Nazioni gli Europei di Antalya, la Scherma italiana fa rotta verso i Campionati del Mondo 2022 che si disputeranno al Cairo. Sono 25 in tutto gli atleti azzurri convocati dai responsabili d’arma Stefano Cerioni per il fioretto, Nicola Zanotti per la sciabola e Dario Chiadò per la spada che rappresenteranno il Tricolore nella kermesse iridata in programma dal 15 al 23 luglio. Nella giornata di ieri, infatti, il Consiglio federale ha ufficializzato la composizione della Delegazione sulla base delle scelte dei Commissari tecnici delle tre armi che hanno confermato in blocco i protagonisti dell’avventura continentale in Turchia, con il rientro dello sciabolatore Luigi Samele che aveva dovuto dare forfait all’ultimo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 giugno 2022) Roma – Archiviati con un bottino record di 14 medaglie – di cui 4 d’oro – e la vittoria nel Medagliere per Nazioni glidi Antalya, laitaliana fa rotta verso i Campionati del Mondo 2022 che si disputeranno al Cairo. Sono 25 in tutto gli atletidai responsabili d’arma Stefano Cerioni per il fioretto, Nicola Zanotti per la sciabola e Dario Chiadò per la spada che rappresenteranno il Tricolore nella kermesse iridata in programma dal 15 al 23 luglio. Nella giornata di ieri, infatti, il Consiglio federale ha ufficializzato la composizione della Delegazione sulla base delle scelte dei Commissari tecnici delle tre armi che hanno confermato in blocco i protagonisti dell’avventura continentale in Turchia, con il rientro dello sciabolatore Luigi Samele che aveva dovuto dare forfait all’ultimo ...

Pubblicità

Eurosport_IT : CAMPIONI D'EUROPAAAAAAAA! ?????? Davide Di Veroli, Gabriele Cimini ed Andrea Santarelli battono Israele in finale e r… - Eurosport_IT : L'ITALIA TORNA SUL TETTO D'EUROPA! ?????? Dopo 23 anni gli azzurri vincono la medaglia d'oro agli Europei nella spada… - Eurosport_IT : Dopo 10 anni, l'Italia del fioretto maschile è di nuovo campione d'Europa ???????? Grandi Alessio Foconi, Daniele Garo… - iamiikaz : @fieldsofgold__ Ho letto di ragazzi molto bravi in circolazione, forse è arrivato il momento di rischiare, un po' c… - LuciaGianquitto : @defrogging Dopo quello che ha detto Elisa Di Francisca su due sue ex colleghe e compagne di squadra molto note nel… -

Scherma, i convocati del Mondiale del Cairo Dopo i fasti dell'Europeo, la scherma italiana torna in pedana per i Mondiali del Cairo . Sono stati così resi noti, oggi, 28 giugno, i nomi degli azzurri che partiranno per l'Egitto per prendere ... Scherma, Mondiali Il Cairo 2022: ecco i 25 azzurri convocati Dopo gli Europei da record di Antalya con ben 14 medaglie, l'Italia è pronta a tornare in pedana per i Mondiali de Il Cairo 2022 di scherma, in programma dal 15 al 23 luglio. Sono in tutto 25 gli ... Il Faro online Scherma, i convocati del Mondiale del Cairo Dopo i fasti dell’Europeo, la scherma italiana torna in pedana per i Mondiali del Cairo. Sono stati così resi noti, oggi, 28 giugno, i nomi degli azzurri che partiranno per l’Egitto per prendere parte ... MENU DEI SERVIZI SPORTIVI DI MARTEDÌ 28 GIUGNO - Tennis: Wimbledon. La giornata (aggiornamenti e riepilogo entro le 21) - Giochi del Mediterraneo: La giornata (aggiornamenti e riepilogo entro le 22) - Epiteto razzista contro Hamilton, Piquet nella ... i fasti dell'Europeo, laitaliana torna in pedana per i Mondiali del Cairo . Sono stati così resi noti, oggi, 28 giugno, i nomi degli azzurri che partiranno per l'Egitto per prendere ...gli Europei da record di Antalya con ben 14 medaglie, l'Italia è pronta a tornare in pedana per i Mondiali de Il Cairo 2022 di, in programma dal 15 al 23 luglio. Sono in tutto 25 gli ... Scherma, dopo gli Europei ecco il Mondiale: i convocati azzurri Dopo i fasti dell’Europeo, la scherma italiana torna in pedana per i Mondiali del Cairo. Sono stati così resi noti, oggi, 28 giugno, i nomi degli azzurri che partiranno per l’Egitto per prendere parte ...- Tennis: Wimbledon. La giornata (aggiornamenti e riepilogo entro le 21) - Giochi del Mediterraneo: La giornata (aggiornamenti e riepilogo entro le 22) - Epiteto razzista contro Hamilton, Piquet nella ...