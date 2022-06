Quando Putin mi disse: ci invitate? Colloquio con Robertson, ex segretario Nato (Di martedì 28 giugno 2022) “Putin voleva entrare nella Nato. O meglio, mi chiedeva perché non lo invitassimo”. George Robertson rimette insieme i pezzi di una vecchia fotografia. Maggio 2002, Pratica di Mare, litorale laziale: al suo fianco, stretti in un abbraccio, sorridono Silvio Berlusconi, Vladimir Putin e George Bush. “Non ci siamo illusi noi. È stato lui che ha scelto un’altra strada”, confida a Formiche.net l’ex segretario generale della Nato, alla guida dell’alleanza dal 1999 al 2004, prima ancora ministro della Difesa di Tony Blair. La Guerra Fredda non è finita con una stretta di mano e dall’invasione russa dell’Ucraina “Putin non tornerà indietro”, dice oggi Robertson alla vigilia del summit della Nato a Madrid, “questo vertice cambierà ... Leggi su formiche (Di martedì 28 giugno 2022) “voleva entrare nella. O meglio, mi chiedeva perché non lo invitassimo”. Georgerimette insieme i pezzi di una vecchia fotografia. Maggio 2002, Pratica di Mare, litorale laziale: al suo fianco, stretti in un abbraccio, sorridono Silvio Berlusconi, Vladimire George Bush. “Non ci siamo illusi noi. È stato lui che ha scelto un’altra strada”, confida a Formiche.net l’exgenerale della, alla guida dell’alleanza dal 1999 al 2004, prima ancora ministro della Difesa di Tony Blair. La Guerra Fredda non è finita con una stretta di mano e dall’invasione russa dell’Ucraina “non tornerà indietro”, dice oggialla vigilia del summit dellaa Madrid, “questo vertice cambierà ...

