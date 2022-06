“Ognuno ride a modo suo”, la storia di Sirio e i Tetrabondi diventa un libro. “Determinati e con spensieratezza, così scaliamo la disabilità” (Di martedì 28 giugno 2022) “Ognuno ride a modo suo”, sottotitolo “storia di un bambino irriverente e sbilenco”, è il primo libro scritto da Valentina Perniciaro, madre di Sirio, edito da Rizzoli e con un disegno in prima di copertina di Zerocalcare. Sono noti sui social con il nome di @Tetrabondi (vagabondi tetraplegici). Sirio è un bambino con una diagnosi di tetraparesi che prova a conquistarsi giorno dopo giorno libertà e autonomia nonostante una paralisi cerebrale, oltre ad essere portatore di tracheostomia, peg e sordità. Sirio ha 9 anni e deve frequentare la quarta elementare a Roma. Perniciaro è autrice e blogger, da anni all’interno del mondo dell’attivismo e dell’informazione indipendente. E’ diventata nel 2013, alla nascita di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) “suo”, sottotitolo “di un bambino irriverente e sbilenco”, è il primoscritto da Valentina Perniciaro, madre di, edito da Rizzoli e con un disegno in prima di copertina di Zerocalcare. Sono noti sui social con il nome di @(vagabondi tetraplegici).è un bambino con una diagnosi di tetraparesi che prova a conquistarsi giorno dopo giorno libertà e autonomia nonostante una paralisi cerebrale, oltre ad essere portatore di tracheostomia, peg e sordità.ha 9 anni e deve frequentare la quarta elementare a Roma. Perniciaro è autrice e blogger, da anni all’interno del mondo dell’attivismo e dell’informazione indipendente. E’ta nel 2013, alla nascita di ...

