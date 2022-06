Offesa razzista a Hamilton, terremoto in Formula Uno. Piquet Sr nella bufera (Di martedì 28 giugno 2022) L'ex pilota Nelson Piquet nella bufera. Il 69enne tre volte campione del mondo di Formula Uno si è reso protagonista dell'ennesima uscita infelice, sconfinando stavolta nel razzismo. Tutto nasce da un'intervista concessa lo scorso novembre in cui, commentando l'incidente di Silverstone fra Lewis Hamilton e Max Verstappen, si riferiva al pilota Mercedes utilizzando il termine «neguinho», «negretto», sostenendo che era stato «fortunato» che non fosse successo nulla di grave all'olandese. Un'intervista che all'epoca era passata inosservata ma che è stata riproposta sui social nei giorni scorsi, provocando la reazione dura dello stesso Hamilton. «È qualcosa che va oltre il linguaggio. Questa mentalità arcaica deve cambiare e non ha posto nel nostro sport - ha replicato sempre via social ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) L'ex pilota Nelson. Il 69enne tre volte campione del mondo diUno si è reso protagonista dell'ennesima uscita infelice, sconfinando stavolta nel razzismo. Tutto nasce da un'intervista concessa lo scorso novembre in cui, commentando l'incidente di Silverstone fra Lewise Max Verstappen, si riferiva al pilota Mercedes utilizzando il termine «neguinho», «negretto», sostenendo che era stato «fortunato» che non fosse successo nulla di grave all'olandese. Un'intervista che all'epoca era passata inosservata ma che è stata riproposta sui social nei giorni scorsi, provocando la reazione dura dello stesso. «È qualcosa che va oltre il linguaggio. Questa mentalità arcaica deve cambiare e non ha posto nel nostro sport - ha replicato sempre via social ...

