Monza | Di Marzio | “Si attende con fiducia la risposta di Sensi | su Pessina e Petagna…”

(Di martedì 28 giugno 2022)DIPETAGNA – Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il suo sito ufficiale, parlando del calciomercato del. Ecco quanto affermato. “Ilin queste ore ha cercato di convincere Stefanoin tutti i modi, dopo l’accordo trovato con l’Inter negli scorsi giorni per un prestito secco per la prossima stagione. Ora ilcon grandeper laaffermativa del centrocampista, che intanto ha preso tempo per comunicare la decisione. Inoltre, ilnon si ferma all’ex Sampdoria e Sassuolo sul mercato. Infatti si puntano con decisione anche Matteodell’Atalanta, ...

L'Atalanta tenta il blitz per l'attacco: Andrea Pinamonti è più che un'idea per i nerazzurri. Il Monza di Berlusconi e Galliani vuole Andrea Petagna dal Napoli ... colui che portò l'olandese a Genova nel gennaio 2021 Lo ha confermato Gianluca Di Marzio su Sky Sport. Il giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto sul mercato del Monza, l'ambizioso club di Berlusconi promosso in Serie A.