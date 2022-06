Il fallimento della cultura salernitana (Di martedì 28 giugno 2022) di Alberto Cuomo E’ sicuramente un caso ma accanto ai manifesti del Festival di Salerno Letteratura, appena concluso, è comparso il poster della Sagra della Pennetta Ogliarese, con le date quasi in continuità. Sarà stato quindi per non far destare confusioni che, lo scorso febbraio, è stato allestito un forum sulla cultura salernitana, onde tentare di tracciare le linee di un coordinamento di strutture ed eventi. In realtà i partecipanti, organizzatori di presunte manifestazioni culturali, limitate ai ristretti confini cittadini e prive persino di un riscontro provinciale, più che essere rappresentanti di qualche campo del sapere, tra registi dilettanti, ex giornalisti ed ex tutto, presentavano quale più significativo tratto comune l’essere deluchiani con incarichi istituzionali e finanziamenti per ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 28 giugno 2022) di Alberto Cuomo E’ sicuramente un caso ma accanto ai manifesti del Festival di Salerno Letteratura, appena concluso, è comparso il posterSagraPennetta Ogliarese, con le date quasi in continuità. Sarà stato quindi per non far destare confusioni che, lo scorso febbraio, è stato allestito un forum sulla, onde tentare di tracciare le linee di un coordinamento di strutture ed eventi. In realtà i partecipanti, organizzatori di presunte manifestazionili, limitate ai ristretti confini cittadini e prive persino di un riscontro provinciale, più che essere rappresentanti di qualche campo del sapere, tra registi dilettanti, ex giornalisti ed ex tutto, presentavano quale più significativo tratto comune l’essere deluchiani con incarichi istituzionali e finanziamenti per ...

