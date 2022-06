E se il MacBook Pro M2 fosse più lento del predecessore?

Pubblicità

... non solo Apple Silicon sta già lavorando al chip M3 , ma pare che in quel di Cupertino siano in sviluppo anche le variantie Max del chip M2 , che dovrebbero essere utilizzate sui, ...- 15% 2021 Apple(14", Chip Apple M1con CPU 8 - core e GPU 14 1999.00 Compra ora 350 Euro di sconto su Apple14 con chip Apple M1con CPU 8 - core e GPU 14 core, ...Il chip M2 Pro di Apple Silicon dovrebbe essere realizzato nei prossimi mesi con il nodo produttivo a 3 nm di TSMC.Un'occasione più unica che rara per iPhone 13 512 GB Mezzanotte: sconto di oltre 300 euro per uno smartphone richiestissimo. Attenzione, però: scorte limitate!