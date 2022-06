“Dynasties – L’avventura della vita”: in prima assoluta in Italia il doc BBC (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo appuntamento con il doc firmato BBC, «Dynasties II – L’avventura della vita», in onda martedì 28 giugno, in prima serata, su Retequattro. Prosegue il racconto di alcune iconiche specie animali, in pericolo di o in via di estinzione, note per formare gruppi familiari solidi e compatti: questa settimana sono protagonisti Puma e Iene. Dynasties II – L’avventura della vita: protagonisti puma e iene Un cucciolo di ienaLa vita dei puma PUMA: negli altipiani selvaggi e remoti della Patagonia, una solitaria mamma puma, Rupestre, lotta per allevare quattro pumini, la sua cucciolata più numerosa di sempre. La famiglia deve affrontare minacce estreme, come tempeste di neve e venti a 100 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo appuntamento con il doc firmato BBC, «II –», in onda martedì 28 giugno, inserata, su Retequattro. Prosegue il racconto di alcune iconiche specie animali, in pericolo di o in via di estinzione, note per formare gruppi familiari solidi e compatti: questa settimana sono protagonisti Puma e Iene.II –: protagonisti puma e iene Un cucciolo di ienaLadei puma PUMA: negli altipiani selvaggi e remotiPatagonia, una solitaria mamma puma, Rupestre, lotta per allevare quattro pumini, la sua cucciolata più numerosa di sempre. La famiglia deve affrontare minacce estreme, come tempeste di neve e venti a 100 ...

Pubblicità

GuidaTVPlus : 28-06-2022 21:30 #Rete4 Dynasties - L'avventura della vita - PrimaTv #Ilregnoanimale #Documentari #StaseraInTV - QuiMediaset_it : In prima serata su #Retequattro nuovo appuntamento con il doc firmato BBC #DynastiesII - L’avventura della Vita… - SMSNEWSOFFICIAL : Su Retequattro nuovo appuntamento con «Dynasties II – L’avventura della Vita» - AgenziaOpinione : RETE 4 – “ DYNASTIES II – L’AVVENTURA DELLA VITA “ * « PROTAGONISTI PUMA E IENA, MARTEDÌ 28 GIUGNO » - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Retequattro va in onda il primo dei tre appuntamenti con il documentario evento di BBC #DynastiesII… -

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 28 Giugno 2022 ... Dalla strada al palco , show musicale condotto da Nek, in onda dalle 21.20 su Rai 2 Filorosso (talk show), in onda dalle 21.20 su Rai 3 Dynasties - L'avventura della vita (docu - serie), in onda ... Film stasera in TV da non perdere martedì 28 giugno 2022 Dynasties " L'avventura della vita, ore 21:20 su Rete 4 Serie di documentari in cui si parla di alcune specie animali a rischio estinzione. Sono solo fantasmi, ore 21:20 su Canale 5 Una sorta di ... Dituttounpop ... Dalla strada al palco , show musicale condotto da Nek, in onda dalle 21.20 su Rai 2 Filorosso (talk show), in onda dalle 21.20 su Rai 3della vita (docu - serie), in onda ...della vita, ore 21:20 su Rete 4 Serie di documentari in cui si parla di alcune specie animali a rischio estinzione. Sono solo fantasmi, ore 21:20 su Canale 5 Una sorta di ... Dynasties – L’avventura della Vita in onda martedì 28 giugno su Rete 4