Dramma a Ischia all’alba | bici contro auto | Cassandra muore a 37 anni

(Di martedì 28 giugno 2022) Si chiamavaMele, classe 1985, la ragazza morta questa mattina alle 6 e 30 a. La giovane percorreva via Gian Battista Vico in sella a unaquando si è scontrata frontalmente con un’, incidenteMele Originaria di Napoli ma residente aera un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

Anche in quest'occasione la donna si era recata nella frazione dinel comune di Pergine - Valsugana quando ha deciso di immergersi in acqua per fare una nuotata. Allontanatasi dalla riva ...Tutti noi siamo stati testimoni deldelle vittime di Haiyan nelle Filippine: le loro storie, ... Stessa cosa a, dove da piccola, facendo snorkeling con papà incontravo polpi, cavallucci ...PERGINE-VALSUGANA. L’allarme è scattato in mattinata, intorno a mezzogiorno, quando nelle acque del lago di Caldonazzo è annegata una bagnante (QUI AGGIORNAMENTO). Stando alle prime informazioni si tr ...“Facciamo appello a uomini e donne del Cinema, dell’Arte e della Cultura, perché occorre subito una iniziativa forte, una mobilitazione e non solo delle coscienze, per ridare dignità civile ed ...