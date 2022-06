Disagio giovanile e dispersione scolastica: a Saronno il dibattito di Azione (Di martedì 28 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Pre-adolescenti, adolescenti e giovani: dalla crisi alla crescita”: è il titolo della serata promossa da Azione Saronno all’auditorium Aldo Moro, finalizzato ad approfondire il tema del sempre più diffuso Disagio giovanile. Un caldo torrido e l’assenza di aria condizionata, la concomitanza di altri eventi e la complessità delle questioni affrontate non hanno impedito che la sala ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 28 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Pre-adolescenti, adolescenti e giovani: dalla crisi alla crescita”: è il titolo della serata promossa daall’auditorium Aldo Moro, finalizzato ad approfondire il tema del sempre più diffuso. Un caldo torrido e l’assenza di aria condizionata, la concomitanza di altri eventi e la complessità delle questioni affrontate non hanno impedito che la sala ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Pubblicità

Newsinunclick : Reggio Emilia contro il disagio giovanile, progetti e iniziative in prefettura - mauriziosantin : RT @Ambroeus_: A #Saronno una bella (e calda) serata organizzata da @Azione_it per parlare di disagio giovanile - Azione_it : RT @Ambroeus_: A #Saronno una bella (e calda) serata organizzata da @Azione_it per parlare di disagio giovanile - CatelliRossella : Disagio giovanile, l'Emilia-Romagna ha investito 3,2 milioni per prevenirlo e contrastarlo - ilNotiziarioInd : Disagio giovanile post-pandemia: a Gerenzano sportelli ed educatori di strada -