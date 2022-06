Covid, Pechino e Shangai hanno azzerato i casi e la Cina dimezza il periodo di quarantena (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo aver “blindato” alcune delle sue megalopoli per arginare l’epidemia di Covid, la Cina ha annunciato il dimezzamento del periodo di quarantena obbligatorio, da 3 settimane a 10 giorni, per i visitatori internazionali nell’ambito del nono piano messo a punto dalla Commissione sanitaria nazionale di prevenzione e contrasto del nuovo coronavirus. I nuovi arrivati e i contatti stretti di pazienti dovranno trascorrere sette giorni in quarantena centralizzata e sottoporsi poi a un “monitoraggio attento” per altri tre giorni a casa, secondo il protocollo approvato dal governo. La Cina, a seconda della gravità dei contagi, richiedeva fino a 21 giorni di quarantena in hotel dedicati. Intanto Pechino e Shanghai hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo aver “blindato” alcune delle sue megalopoli per arginare l’epidemia di, laha annunciato ilmento deldiobbligatorio, da 3 settimane a 10 giorni, per i visitatori internazionali nell’ambito del nono piano messo a punto dalla Commissione sanitaria nazionale di prevenzione e contrasto del nuovo coronavirus. I nuovi arrivati e i contatti stretti di pazienti dovranno trascorrere sette giorni incentralizzata e sottoporsi poi a un “monitoraggio attento” per altri tre giorni a casa, secondo il protocollo approvato dal governo. La, a seconda della gravità dei contagi, richiedeva fino a 21 giorni diin hotel dedicati. Intantoe Shanghai...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Pechino e Shanghai azzerano i nuovi casi di Covid dopo 4 mesi. Nessun contagio interno per la prima volta dal 19 fe… - ElioLannutti : La Cina e il contagio zero: a Pechino e Shanghai nessun caso di Covid. È la prima volta dopo 4 mesi - fattoquotidiano : Covid, Pechino e Shangai hanno azzerato i casi e la Cina dimezza il periodo di quarantena - chaliangle : RT @Agenzia_Ansa: Pechino e Shanghai azzerano i nuovi casi di Covid dopo 4 mesi. Nessun contagio interno per la prima volta dal 19 febbraio… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Pechino e Shanghai azzerano i nuovi casi di Covid dopo 4 mesi. Nessun contagio interno per la pr… -