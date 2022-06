Cocciaretto-Begu domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di martedì 28 giugno 2022) Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro la rumena Irina Camelia Begu nel secondo turno del torneo di Wimbledon 2022. La marchigiana ha riportato la prima vittoria in carriera all’All England Club sconfiggendo nettamente all’esordio la connazionale Martina Trevisan. L’azzurra partirà sfavorita contro la numero 43 del ranking mondiale, che allo scorso Roland Garros si è fermata solamente a livello di ottavi di finale. Begu ha portato a casa anche l’unico precedente andato in scena contro l’italiana, quel primo turno di due anni fa agli Internazionali d’Italia. Cocciaretto dovrà cercare di arginare i colpi d’inizio gioco della sua avversaria, che soprattutto con il servizio riesce a fare la differenza sopra una superficie come quella dei Championships. PROGRAMMA DEL ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Elisabettase la vedrà contro la rumena Irina Camelianel secondo turno del torneo di. La marchigiana ha riportato la prima vittoria in carriera all’All England Club sconfiggendo nettamente all’esordio la connazionale Martina Trevisan. L’azzurra partirà sfavorita contro la numero 43 del ranking mondiale, che allo scorso Roland Garros si è fermata solamente a livello di ottavi di finale.ha portato a casa anche l’unico precedente andato in scena contro l’italiana, quel primo turno di due anni fa agli Internazionali d’Italia.dovrà cercare di arginare i colpi d’inizio gioco della sua avversaria, che soprattutto con il servizio riesce a fare la differenza sopra una superficie come quella dei Championships. PROGRAMMA DEL ...

