Caterina Balivo: “Non capivo le amiche che stavano con attori o calciatori. Se fai lo stesso mestiere, o si è bravissimi entrambi o uno è la spalla” (Di martedì 28 giugno 2022) “Volevo ascoltare quello che succedeva nel mondo e anche alla mia famiglia. Anche solo trovarmi a pranzo con loro a mangiare piatti cucinati da me era una sensazione stranissima, dopo tanti cestini consumati in camerino mentre venivo truccata”. Dopo due anni lontana dal piccolo schermo per dedicarsi ai propri cari, Caterina Balivo ha rotto il silenzio e, in un’intervista al Corriere della Sera, ha ripercorso i suoi esordi e spiegato come sia sbocciato il desiderio di fare tv: “Era un obiettivo già a 15 anni. Vidi uno spot per partecipare a ‘Bellissima’. Mia nonna, che mi diceva sempre ‘sei bellissima’, era mancata da poco. Non le avevo mai creduto, non mi sentivo affatto bella. Davanti allo spot, pensai: se aveva ragione, mi prenderanno. Sotto casa ad Aversa, c’era un fotografo di matrimoni: mi presentai con le 50 mila lire che nonno mi aveva regalato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) “Volevo ascoltare quello che succedeva nel mondo e anche alla mia famiglia. Anche solo trovarmi a pranzo con loro a mangiare piatti cucinati da me era una sensazione stranissima, dopo tanti cestini consumati in camerino mentre venivo truccata”. Dopo due anni lontana dal piccolo schermo per dedicarsi ai propri cari,ha rotto il silenzio e, in un’intervista al Corriere della Sera, ha ripercorso i suoi esordi e spiegato come sia sbocciato il desiderio di fare tv: “Era un obiettivo già a 15 anni. Vidi uno spot per partecipare a ‘Bellissima’. Mia nonna, che mi diceva sempre ‘sei bellissima’, era mancata da poco. Non le avevo mai creduto, non mi sentivo affatto bella. Davanti allo spot, pensai: se aveva ragione, mi prenderanno. Sotto casa ad Aversa, c’era un fotografo di matrimoni: mi presentai con le 50 mila lire che nonno mi aveva regalato ...

