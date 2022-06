Caso Willy, Marco Bianchi torna a parlare attraverso una lettera: lo sfogo contro i media (Di martedì 28 giugno 2022) Tutti ricordano il giovane Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro nel tentativo di difendere un amico in difficoltà. Marco Bianchi, recluso nel carcere di Viterbo per aver ucciso Willy insieme a suo fratello Gabriele e agli amici Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, ha scritto una lettera di sette pagine all’Adnkronos. Il ragazzo ha deciso di scagliarsi contro i media, i quali avrebbero influenzato la narrazione dei fatti. Vediamo nel dettaglio le sue parole.



