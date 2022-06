Alberto Veronesi: "Io sfigato? Calenda sbaglia tutto" (Di martedì 28 giugno 2022) «Ho solo un minuto, mi aspettano per le prove...». Al 68esimo Festival Puccini è in programma la Madama Butterfly e il maestro Alberto Veronesi sarà per tutta l'estate sul podio a dirigere l'orchestra e il coro della rassegna musicale dedicata al grande compositore vissuto a Torre del Lago. Il tempo è tiranno, i musicisti sono pronti a suonare, ma il figlio del compianto professor Veronesi risponde a Libero e la sua è una bacchettata a Carlo Calenda, il leader di Azione con cui i rapporti sono diventati turbolenti dopo il primo turno delle comunali a Lucca. Elezioni vinte domenica dal "civico" di centrodestra Mario Pardini sull'esponente di centrosinistra Francesco Raspini sostenuto da Pd, Sinistra, Verdi, Italia Viva. Il dato politico è che Azione al ballottaggio sosteneva il centrosinistra, ma una parte del centro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) «Ho solo un minuto, mi aspettano per le prove...». Al 68esimo Festival Puccini è in programma la Madama Butterfly e il maestrosarà per tutta l'estate sul podio a dirigere l'orchestra e il coro della rassegna musicale dedicata al grande compositore vissuto a Torre del Lago. Il tempo è tiranno, i musicisti sono pronti a suonare, ma il figlio del compianto professorrisponde a Libero e la sua è una bacchettata a Carlo, il leader di Azione con cui i rapporti sono diventati turbolenti dopo il primo turno delle comunali a Lucca. Elezioni vinte domenica dal "civico" di centrodestra Mario Pardini sull'esponente di centrosinistra Francesco Raspini sostenuto da Pd, Sinistra, Verdi, Italia Viva. Il dato politico è che Azione al ballottaggio sosteneva il centrosinistra, ma una parte del centro, ...

Pubblicità

Nanoalto : RT @AndShehu: Al canto di 'Lucca nera alè alè' Fabio Barsanti, ex Casapound, potrebbe essere prossimo vicesindaco di Lucca grazie al sosteg… - vincenzo42 : RT @mariamacina: Alberto Veronesi racconta le ragioni che lo hanno portato a litigare ad appoggiare Mario Prandini, neo-sindaco di centrode… - AndreaNickBosio : RT @AndShehu: Al canto di 'Lucca nera alè alè' Fabio Barsanti, ex Casapound, potrebbe essere prossimo vicesindaco di Lucca grazie al sosteg… - the_highsparrow : RT @AndShehu: Al canto di 'Lucca nera alè alè' Fabio Barsanti, ex Casapound, potrebbe essere prossimo vicesindaco di Lucca grazie al sosteg… - AndShehu : Al canto di 'Lucca nera alè alè' Fabio Barsanti, ex Casapound, potrebbe essere prossimo vicesindaco di Lucca grazie… -