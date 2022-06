Wimbledon 2022, Vavassori-Tiafoe interrotta per pioggia: aggiornamenti (Di lunedì 27 giugno 2022) La sfida tra Andrea Vavassori e Frances Tiafoe, valevole per il primo turno di Wimbledon 2022, è stata interrotta sul punteggio di 3-3 e 30-15 azzurro nel corso del primo set. La pioggia, infatti, come spesso accade in quel di Londra, ha disturbato il gioco sul nascere; ad accorgersi per primo di alcune gocce fastidiose in campo è stato lo statunitense, per due volte scivolato sul terreno di gioco e in ultima istanza lamentatosi con il giudice di sedia. Con l’aumentare dell’intensità delle precipitazioni, la decisione è stata repentinamente quella di fermarsi; non è chiaro quando i due giocatori rientreranno in campo, ma ciò che è certo è che questo incontro e l’intera programmazione (compresi i match degli altri italiani) slitteranno necessariamente. Di seguito gli ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) La sfida tra Andreae Frances, valevole per il primo turno di, è statasul punteggio di 3-3 e 30-15 azzurro nel corso del primo set. La, infatti, come spesso accade in quel di Londra, ha disturbato il gioco sul nascere; ad accorgersi per primo di alcune gocce fastidiose in campo è stato lo statunitense, per due volte scivolato sul terreno di gioco e in ultima istanza lamentatosi con il giudice di sedia. Con l’aumentare dell’intensità delle precipitazioni, la decisione è stata repentinamente quella di fermarsi; non è chiaro quando i due giocatori rientreranno in campo, ma ciò che è certo è che questo incontro e l’intera programmazione (compresi i match degli altri italiani) slitteranno necessariamente. Di seguito gli ...

