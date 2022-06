Un 82enne salva un bambino in mare, poi muore in spiaggia. La figlia: aiutava sempre tutti (Di lunedì 27 giugno 2022) Bruno Padovani, turista di 82 anni di Nogara, nel Veronese, è morto sulla spiaggia tra Lido Adriano e Punta Marina nel Ravennate, dopo aver portato in salvo uno dei 4 bambini tra 8 e 10 anni che ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 giugno 2022) Bruno Padovani, turista di 82 anni di Nogara, nel Veronese, è morto sullatra Lido Adriano e Punta Marina nel Ravennate, dopo aver portato in salvo uno dei 4 bambini tra 8 e 10 anni che ...

