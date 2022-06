Ucraina, Russia espelle 8 diplomatici greci (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Espulsi dalla Russia 8 diplomatici greci. Il ministero degli Esteri russo ha convocato l’Ambasciatore di grecia per esprimere “una forte protesta” nei confronti di Atene. Gli otto membri del personale diplomatico greco in Russia sono stati dichiarati persone non grate come misura di ritorsione, riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’. Lo stesso trattamento era già stato riservato da Mosca ad altri diplomatici europei tra cui 24 italiani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Espulsi dalla. Il ministero degli Esteri russo ha convocato l’Ambasciatore dia per esprimere “una forte protesta” nei confronti di Atene. Gli otto membri del personale diplomatico greco insono stati dichiarati persone non grate come misura di ritorsione, riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’. Lo stesso trattamento era già stato riservato da Mosca ad altrieuropei tra cui 24 italiani. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

marcodimaio : Putin ha ricominciato a bombardare Kiev. Prendendo di mira obiettivi civili. L’Ucraina va aiutata a difendersi con… - Avvenire_Nei : #Ucraina La generazione rubata a #Kiev: «Ventimila bimbi deportati in Russia» - MediasetTgcom24 : Johnson a Macron: 'No ai negoziati, si può invertire il corso della guerra' #G7 #Macron #Johnson #ucraina #russia - GiovyDean : #Draghi: 'siamo uniti con l'#Ucraina perché, se perde, perdono tutte le democrazie'. Vabbè, non essendo noi una dem… - __ANT_Z_ : @FrancoFracassi1 @FrancoFracassi1 chissà quanti italiani per SOLDI discriminerebbero i genitori se morti a causa de… -